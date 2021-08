Juliette - Reprodução

JulietteReprodução

Publicado 23/08/2021 07:04 | Atualizado 23/08/2021 07:05

Rio - A solidariedade ocupa a grade da Globo nesta segunda-feira, após 'Império' com a 36ª edição do 'Criança Esperança'. Tendo educação como tema central, o especial traz Ivete Sangalo, Iza, Maju Coutinho e Luciano Huck, todos filhos de professoras, para comandar a apresentação.

"Crescer num ambiente que tem a educação como foco foi essencial para minha trajetória. Eles sempre serviram de farol para que eu e meu irmão compreendêssemos, internalizássemos que só deixamos de aprender quando deixamos de existir. O aprendizado é constante", argumenta Maju.Luciano Huck, por sua vez, faz coro com a jornalista e destaca a escolha do tema. "Discutir, debater e falar sobre educação é muito importante. Acho que a pandemia iluminou muito as nossas desigualdades, e uma delas foi a disparidade da qualidade do ensino no Brasil", explica o apresentador.Assim como os colegas, Iza reitera a importância da educação da sua vida. "Eu sempre admirei o trabalho da minha mãe; me sinto abençoada por ter tido uma mãe professora, tenho certeza que isso fez muita diferença na minha formação. Eu acho muito importante o ‘Criança Esperança’ focar na educação este ano, porque é isso que salva vidas", declara a cantora, que divide o palco com Ludmilla para um show especial.Da mesma forma acontece com Ivete, que fará uma performance musical ao lado dos Barões da Pisadinha. "Todos que estão ali estão engajados em fazer aquilo funcionar, a mensagem chegar a todos os lares do Brasil e não é diferente com relação aos artistas que se apresentam ali, e todo o contexto que envolve o tema. As apresentações dos artistas estão sendo delicadamente pensadas. Vai ser um show lindo e cheio de emoção, informação e esperança", adianta a cantora.E muitas outras celebridades participam da festa, como Gil do Vigor. "É muito especial e revigorante, porque esse é um programa que marca gerações. Que está há décadas fazendo o bem, acolhendo. Acredito em projetos que se importem genuinamente em mudar vidas", destaca o economista, que é acompanhado pela colega de confinamento Juliette, que também se apresenta na atração ao lado de Wesley Safadão."Acho que nunca imaginei que um dia estaria fazendo parte desse sonho, que tem uma importância tão grande no Brasil, e que ajuda a tantos projetos que mudam a vida das crianças brasileiras. Estar junto disso tudo em 2021 nem parece real", declara a paraibana.A noite ainda conta com shows de Zezé Di Camargo e Luciano, Israel e Rodolffo, Luan Santana, Emicida, Majur, Drik, Alok e Melim. E o encerramento fica por conta de Déa Lucia, mãe do saudoso Paulo Gustavo. Ela subirá ao palco para uma grande homenagem ao filho e a todas as vítimas da Covid-19.