Tadeu Schmidt vai estrear a segunda temporada da série 'É Muita Coincidência'Globo/Divulgação

Publicado 21/08/2021 20:04

Rio - Após 40 anos de epidemia, um estudo clínico internacional que testa uma vacina contra o HIV está entrando na fase de testes com humanos. Este é o tema da reportagem especial conduzida por Giuliana Girardi no ‘Fantástico’ deste domingo (22). O Brasil é um dos oito países que participam do estudo, considerado pelos cientistas o mais promissor até agora.

Um dos centros de pesquisa no Brasil é o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, que atendeu os primeiros soropositivos do país. Agora, o diretor e alguns médicos que participam da pesquisa são veteranos, que atenderam os primeiros pacientes na década de 80.

"Essa pesquisa, que está sendo feita em vários países, inclusive no Brasil, não é para cura, mas para prevenção da AIDS, assim como a vacina da covid-19. Conversamos com voluntários que serão acompanhados nos próximos anos. Só daqui a dois anos e meio saberemos o resultado", adianta a repórter Giuliana Girardi.



O programa terá, também, a estreia da segunda temporada da série ‘É Muita Coincidência’. Em quatro episódios, Tadeu Schmidt conta novas histórias, divertidas e emocionantes de coincidências enviadas pelo público ao ‘Show da Vida’. O 'Fantástico' vai ao ar logo após a 'Super Dança dos Famosos'.