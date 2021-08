Christiane Torloni e Faustão - Reprodução/Globo

Publicado 22/08/2021 09:34

Rio - Amiga íntima de Faustão, Christiane Torloni surpreendeu a audiência do "Se Joga" deste sábado (21) ao citar o apresentador no programa ao vivo. A atriz recebia chamadas de doação para o "Criança Esperança" quando foi questionada sobre sua participação na "Super Dança dos Famosos", apresentada atualmente por Tiago Leifert.

“Esse ano era uma grande homenagem que estávamos fazendo pela despedida do nosso querido Fausto”, afirmou, respondendo qual era a principal diferença entre a edição atual e quando estreou na competição, em 2008.

Considerando a saída brusca do apresentador da emissora, Fernanda Gentil contornou a situação ao complementar: “Era uma homenagem mesmo ao Fausto, um retorno de vocês”. “A proposta era outra. Estava mais leve, apesar da pandemia”, encerrou Torloni.

Fausto Silva deixou a TV Globo em junho deste ano, após 32 anos no comando das tardes de domingo da emissora. A saída repentina pegou o público e colegas do apresentador de surpresa, pois seu contrato se estenderia até o final de 2021. Sem Faustão, Tiago Leifert assumiu a "Super Dança dos Famosos", enquanto Luciano Huck se prepara para apresentar uma nova edição do "Domingão".