Fanny Richard (Marieta Severo) e Anthony Mariano (Reynaldo Gianecchini) - Divulgação/Globo

Publicado 24/08/2021 09:48 | Atualizado 24/08/2021 12:09

Rio - Nesta terça-feira, ‘Verdades Secretas’ volta ao ar na Globo. Vencedora do Emmy Internacional em 2016, a trama vai ser reprisada às segundas, terças, quintas e sextas na emissora. Com um enredo que acompanha a história de Arlete (Camila Queiroz), uma menina do interior que sonha em ser modelo, a novela suscitou debates importantes sobre abuso sexual, drogas e sucesso.

“Acho que muita gente não viu e, muita gente gostaria de relembrar, viver novamente as emoções. Será uma grande oportunidade!”, comemora Walcyr Carrasco, autor da novela, ao falar da reestreia.Diretor de núcleo da novela, Mauro Mendonça Filho revela que as cenas mais difíceis de serem gravadas foram justamente as que mais repercutiram com o público. “Sem dúvida, a cracolândia. A dificuldade era grande, desde a pesquisa. Levei a Grazi (Massafera) lá, na cracolândia real, disfarçada. Cruzamos a rua, observamos discretos toda aquela degradação, conversamos com figuras que tentavam largar o vício, outras que tinham largado, mas sofriam para se manterem limpos. Tudo muito intenso. E, depois, ao recriar o ambiente, com a cenografia e figuração foi outro desafio. Não é uma realidade fácil para as pessoas que não viveram aquilo compreenderem. Precisou de muita alquimia por parte da direção. Foi tudo feito no Rio, numa rua do Santo Cristo”, explica o diretor.Tia e sobrinho em ‘Laços de Família’, Marieta Severo e Reynaldo Gianechini também viram na trama uma oportunidade de repetir a dobradinha que fez sucesso 15 anos antes. Em ‘Verdades’, Marieta deu vida à ambiciosa dona da agência de modelos.“No caso da Fanny, tinha que assimilar o universo da trama. Usei uma mistura de referências, sempre subjetivas e misteriosas. E o maior desafio, com certeza, foi o pouco tempo entre a despedida da Dona Nenê, que fiz durante 14 anos, e a chegada de Fanny. Terminei de gravar 'A Grande Família' e comecei a gravar Fanny no dia seguinte. E, por incrível que pareça, o estúdio onde gravamos 'Verdades Secretas' era o mesmo onde gravávamos 'A Grande Família'!”, revela Marieta, que não poupa elogios ao antigo colega de cena.“Nosso reencontro foi muito emocionante. São muito bonitas essas histórias que a vida arma, ter voltado a fazer uma novela ao lado dele. A gente se emocionou muito. O Gianecchini se tornou um excelente ator. Evoluiu muito, ganhou domínio e maturidade. Tenho uma confiança grande no trabalho dele, foi um prazer ter contracenado com ele novamente”, declara a atriz.Giane, por sua vez, também tratou de afastar seu trabalho dos tradicionais mocinhos. “O Anthony é um gigolô, esse é o traço mais forte dele. Ele não tem empatia nenhuma, não tem moral, não tem muita questão com nada. Ele quer se dar bem e usa a sedução para isso. Meu processo de preparação consistiu em assistir filmes com personagens que usavam seu charme e sedução. A ideia era pegar o que poderia ser legal nesse universo masculino de sedução”, conta o ator, que retribui o carinho da colega. “Marieta é uma loucura, uma atriz maravilhosa, uma pessoa deliciosa de conviver. Então, ter a chance de novo de participar com ela de um trabalho, mas num lugar mais relaxado como ator, foi muito bom”.