Rio - A sétima e última fase da novela "Gênesis", da RecordTV, será iniciada nesta segunda-feira e marca a estreia de Marianna Alexandre na televisão. Aos 20 anos de idade, a artista já coleciona diversos trabalhos no teatro e também na dublagem de filmes e séries como em "Homem Aranha: De Volta ao Lar", da Marvel. A jovem se lançou em um novo desafio ao assumir o papel de Amarilis no folhetim bíblico e conversou com o DIA sobre as principais diferenças entre seu trabalhos anteriores e o momento em que ficou na frente das câmeras.

"Acredito que a grande diferença é o ritmo que a televisão tem; é tudo frenético, mas no bom sentido (risos). Uma coisa que venho aprendendo nesse outro universo é a como desapegar das cenas. No teatro, repetimos uma mesma história durante toda uma temporada, seja de um mês, seja de um ano. Já na TV, a partir do momento que a cena foi feita e aprovada pelo diretor, partimos para outra, deixando para trás o que completamos para focarmos no que ainda deve ser realizado", explicou Marianna.

Para viver a irmã do Faraó Sheshi (Fernando Pavão), na fase de José, a jovem atriz contou com a ajuda da preparadora de elenco Vera Freitas, além de usar os exercícios aprendidos durante seus oito anos de carreira. "Costumo dizer que estamos em constante evolução e aprendizado e, com a novela, aproveitei para absorver ao máximo tudo que ela pode me oferecer. Sou sortuda pelos colegas de elenco que fiz e tudo que já pude aprender com eles, com a direção e com todos da técnica."

Além de falar sobre sua preparação, Marianna também dá um gostinho do que o público pode esperar de sua personagem na novela bíblica. "Não posso adiantar muita coisa, senão estaria dando spoilers (risos). Porém, posso dizer que a Amarilis dará o pontapé inicial para a resolução de diversos problemas na trama do palácio. Ela é uma jovem hicsa (estrangeira), mas que se adapta bem aos costumes do Egito. É curiosa e ama o irmão mais que tudo. A relação dos dois será muito bonita de ser vista", garante.

Estreia no cinema

Em breve, Marianna Alexandre poderá ser vista nas telonas de cinema na pele de Celly Campello, ícone do rock nacional, conhecida por sucessos como "Banho de Lua" e "Estúpido Cupido". "Com certeza foi uma responsabilidade imensa interpretar a Celly, precursora do rock nacional, uma cantora tão importante e querida pelo Brasil. Costumo dizer que quando a personagem é fictícia temos uma liberdade maior de criação, diferentemente do que acontece com alguém que existiu de verdade, já que é preciso fazer com que o telespectador consiga enxergar aquela pessoa bem na frente dele", refletiu a artista sobre a cinebiografia musical "Um Broto Legal".

A atriz carioca aproveitou sua experiência como dubladora para vencer o desafio de imitar o sotaque de Celly, que viveu em Taubaté, no interior de São Paulo. "Foi muito legal trabalhar um jeito de falar que não vejo muito em meu cotidiano, pois sempre tive facilidade em aprender sotaques, mas com certeza foi um desafio interpretá-la. Também tive que mudar o meu visual para ficar parecida com ela, cortando meu cabelo no estilo pixie", contou.

Além de Celly e Amarilis, a artista já deu vida a outras personagens de épocas distantes, como quando interpretou a adolescente Liesl, no musical "A Noviça Rebelde". Para obter um bom desempenho nestes papéis, Marianna volta a falar sobre seu processo minucioso de preparação antes de pisar no palco ou no set de filmagens.

"É de fundamental importância o estudo aprofundado dos costumes, culturas e tradições daquele período. Além do mais, sou suspeita quando o assunto é outras épocas, pois gosto muito de sair da minha zona de conforto 'temporal'. Tanto o figurino quanto a caracterização me encantam por darem o toque final na personagem. Sem falar nos cenários e objetos cênicos, que me fazem mergulhar no universo que estamos retratando", relatou a atriz.

Sucesso no TikTok

Longe dos palcos e das câmeras, a atriz também empenha seus talentos artísticos na produções de vídeos para o TikTok, rede social que está bombando no momento. Marianna, que também é cantora e já lançou um single, em 2020, vê a plataforma como uma extensão de seu alcance enquanto artista.

"Acho que não é novidade para ninguém que nós, que lidamos com o público em tantas plataformas, temos que estar cada vez mais engajados. Comecei no TikTok em novembro de 2020 e não fazia ideia que iria me encontrar tanto como artista. Acredito que os 'vídeos curtos' que produzo são, com certeza, uma extensão do que faço como atriz, cantora, dubladora, pois por trás de cada história que posto diariamente, existe um processo de criação, para que o público se identifique e continue a acompanhar não só a mim, mas também tudo que faço."

