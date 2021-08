Mariana Ximenes - Globo/Kelly Fuzaro

Publicado 24/08/2021 18:40

Rio - Mistério e curiosidade não param de chegar ao ‘The Masked Singer Brasil’. E nesta semana, dia 24, após a novela ‘Império’, o programa tem uma convidada especial: Mariana Ximenes se junta ao time de jurados – Taís Araújo, Simone, Eduardo Sterblitch e Rodrigo Lombardi – para entrar no bolão e dar os seus pitacos sobre os participantes do reality. Tudo acontece sob o comando de Ivete Sangalo e com Camilla de Lucas nos bastidores.