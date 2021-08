Taís Araújo revela crush em Marcelinho Carioca na adolescência - Reprodução

Publicado 25/08/2021 09:45

Rio - O "The Masked Singer" desta terça-feira foi marcado pela eliminação do Coqueiro, que era ninguém mais ninguém menos que o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca. Jurada do programa, Taís Araújo arrancou gargalhadas dos colegas ao revelar que tinha um "crush" em Marcelinho. "Tinha uma foto dele espetacular colada na parede do meu quarto", disse a atriz quando a identidade do ex-jogador foi revelada.

"Eu estou muito passada. Você sabe que o Marcelinho era o meu crush de adolescência? Vou ter que contar isso", disse Taís. "Eu tinha uma foto dele espetacular, que era uma foto da revista em preto e branco, ele dando um chute na chuva, colada bem na parede do meu quarto", completou.

Taís enalteceu a carreira de Marcelinho como jogador de futebol e agradeceu pelos momentos de diversão que ele proporcionou como o Coqueiro do "The Masked Singer". "Quando a gente ia imaginar que o cara ia chegar aqui, ia se dispor, se expor dessa maneira e sair completamente emocionado e nos emocionando?", completou a jurada.

Marcelinho Carioca chorou e se emocionou com as palavras de Taís e também da apresentadora Ivete Sangalo. Ele disse que a apresentadora o fez se sentir novamente em uma estádio de futebol.