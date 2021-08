Luciano Camargo e Gabi Sampaio - Divulgação

O "É De Casa" abriu espaço para o gospel, com o quadro “Promessas”, sob o comando de Patricia Frazan. Neste sábado, a atração recebe dois convidados ilustres: Luciano Camargo e Gabi Sampaio, a partir das 7h na Rede Globo.

Luciano Camargo vai falar sobre o seu projeto gospel solo e o último lançamento com Gabi Sampaio, "Espírito Santo”, que soma mais de 35 mil views no Youtube e mais de 40 mil plays no Spotify em menos de duas semanas.Na entrevista, Luciano Camargo e Gabi Sampaio vão conversar sobre carreira e importância de Deus na vida pessoal e profissional.