Luísa Sonza e PocahDivulgação Multishow

Publicado 26/08/2021 16:21 | Atualizado 26/08/2021 16:25

No próximo episódio de Prazer, Luísa, que vai ao ar no sábado, às 20h, no Multishow, Luísa Sonza recebe Pocah. As duas batem um papo inédito sobre carreira, vida pessoal, funk, a participação da convidada no "Big Brother Brasil 21" e ainda compartilham suas opiniões a respeito de temas polêmicos, como cancelamento, haters e preconceito.

A co-apresentadora da atração, Pequena Lo, participa mediando a conversa, que também desvenda mais um lado da intimidade de Sonza, ao abordar bissexualidade, maternidade, feminismo e sororidade.



E como não poderia faltar muita música no programa, Luísa e Pocah dividem o palco em uma apresentação de "Bandida", hit de da convidada em parceria com Pabllo Vittar