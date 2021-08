(FILES) In this file photo taken on November 09, 2001 Argentinian football star Diego Maradona greets the public in the "La Bombonera" stadium of Boca Juniors Athletic club in Buenos Aires. - Argentinian football legend Diego Maradona passed away on November 25, 2020. (Photo by ALI BURAFI / AFP) - AFP

Publicado 26/08/2021 16:30

Rio - O Amazon Prime Video anuncia hoje a data de estreia de Maradona: Conquista de um Sonho. A série biográfica, que segue os triunfos e desafios do lendário jogador de futebol, será lançada em 29 de outubro de 2021 exclusivamente no Prime Video em mais de 240 países e territórios em todo o mundo.