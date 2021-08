Adeilton Ribeiro e Viviane Araújo - Reprodução/Montagem

Publicado 26/08/2021 17:38 | Atualizado 26/08/2021 17:40

A eliminação de Viviane Araújo na "Super Dança dos Famosos" ainda rende. A atriz foi eliminada no domingo durante a disputa da semifinal da competição da Globo.



Em entrevista ao UOL, o ex-professor de Viviane, Adeilton Ribeiro, acredita que a atriz foi injusta e isso contribuiu para a eliminação. "O que a Viviane fez não foi esquecido. Ela foi injusta e o público levou isso em conta. Fiquei no lugar da vítima, mesmo sem me vitimizar. Você não troca um profissional da área no meio de uma competição. Sou bailarino e professor, não poderia ter sido trocado assim. As pessoas tiveram muita empatia pela minha história e me abraçaram", disse.



Adeilton Ribeiro foi substituído por Rodrigo Oliveira com a competição já em andamento. Há rumores de que o bailarino não agradou Viviane Araújo, principalmente após uma derrota para Paolla Oliveira. O profissional revelou ao UOL que conversaria com Viviane sobre o que aconteceu.



"Fiquei com mágoa no momento do nervosismo, da raiva, mas hoje conversaria. Faltou a Viviane tomar responsabilidade para si. Poderia dizer: 'não fui bem e vou me acertar com meu parceiro'. Não podemos sair culpando o outro, era um trabalho em equipe, e a verdade é a melhor solução. Infelizmente, não posso mudar a cabeça do outro e só falo por mim", completou.