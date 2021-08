Fernanda Souza revela motivo por trás de período sabático - Reprodução/Instagram

Publicado 27/08/2021 15:43 | Atualizado 27/08/2021 15:50

Rio - Fernanda Souza está no ar com a reprise de "Ti Ti Ti" no "Vale a Pena Ver de Novo", mas a última vez que a atriz esteve em uma novela foi em "A Regra do Jogo", de 2015. A artista, que aceitou desculpas de Taís Araujo após uma gafe , participou de uma live com Maria Zilda Bethlem e contou que não pretende voltar para os folhetins.