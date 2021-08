Marcos Mion estreia no 'Caldeirão' no dia 4 de setembro - Divulgação / TV Globo

Publicado 27/08/2021 16:31

Rio - Marcos Mion chega ao "Caldeirão", após a "Sessão de Sábado", na Globo, no dia 4 de setembro. O programa se mantém nas tardes de sábado com quadros novos que contam com a participação de convidados e do público. “O que eu posso garantir é alegria, alto astral, risadas, ritmo, diversão, um tanto de loucura e a felicidade que cai bem num sábado à tarde”, conta, animado, o apresentador.

No "Sobe o Som" duas duplas de famosos são desafiadas a adivinhar hits conhecidos ouvindo apenas partes das melodias. Com uma banda fixa, comandada por Lúcio Mauro Filho, os instrumentos vão sendo inseridos na música progressivamente até formarem a melodia completa da canção. Outro quadro que estará presente no novo "Caldeirão" é o "Isso a Globo Mostra", no qual Marcos Mion comenta, com muito bom humor, cenas marcantes da programação da TV Globo. Do arquivo a episódios atuais, o apresentador faz um passeio por momentos que repercutiram com o público. O "Caldeirão" traz ainda traz o já conhecido "Tem ou não tem", mas com novidades: agora conta com celebridades e suas famílias e amigos entre os participantes.

A empolgação de Marcos Mion ao chegar na Globo serviu de inspiração para mais um quadro, "Mamãe, tô na Globo!", em que o público participa por meio de vídeos e fotos enviados ao programa. Vale de tudo: cantar, dançar, atuação digna de novela e até mostrar uma receita. Os escolhidos para irem ao ar a cada semana levam um mimo que é a cara do apresentador um crachá personalizado do "Caldeirão". Para participar, basta acessar o site oficial do programa: https://gshow.globo.com/programas/caldeirao/



"Caldeirão" estreia sábado, no dia 4 de setembro, após a ‘Sessão de Sábado’, e tem apresentação de Marcos Mion, direção artística de LP Sim