Luciano HuckReprodução/TV Globo

Publicado 27/08/2021 21:37 | Atualizado 27/08/2021 21:40

Está chegando mais uma temporada de "Show dos Famosos", um dos quadros que prometem emocionar e surpreender o público no "Domingão com Huck", a partir de 5 de setembro. Este ano, nove artistas participarão da competição, se apresentando com performances homenageando cantores de todas as épocas.

Divididos em três grupos, os artistas que brilharão no palco do "Domingão com Huck" a partir de setembro são: Fiuk, Gloria Groove e Margareth Menezes, do grupo A; Thiago Arancam, Vitor Kley e Wanessa Camargo, do grupo B; Diego Hypólito, Mariana Rios e Robson Nunes, do grupo C.

Luciano Huck estreia com o "Domingão com Huck" no dia 5 de setembro e, além do "Show dos famosos", comanda episódios inéditos do "Quem quer ser um milionário?". O objetivo dos participantes que se desafiam no quadro é acertar o maior número de respostas e avançar nas etapas do jogo em busca do prêmio máximo de R$ 1 milhão. O programa também tem matérias especiais que contam as histórias de vida dos brasileiros, descobertas pelo apresentador, nos mais variados lugares do país.