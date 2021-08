Aracy Balabanian - Divulgação

Aracy Balabanian Divulgação

Publicado 27/08/2021 23:14

Rio - O 'É de Casa' deste sábado (28) conta com a presença de Aracy Balabanian. A veterana atriz conversa com Patricia Poeta sobre o humor em tempos de pandemia. Quem também está na atração é a ex-ginasta e comentarista da TV Globo e do SporTV Daiane dos Santos. Ela participa do ‘Viva o Verde’, com Ana Furtado, e recebe dicas de como preparar o solo para plantar uma horta em casa, além de aprender a cultivar gérberas.



E, no ‘Tempero de Família’, Rodrigo Hilbert tem a companhia do ator Mateus Solano para preparar mousse de gorgonzola, macarronada parisiense e pavê de café com chocolate. O 'É de Casa' começa logo após o 'Como Será?, na Globo.