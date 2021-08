Tony Tornado será homenageado no 'Persona' - Beatriz Girão

Tony Tornado será homenageado no 'Persona'Beatriz Girão

Publicado 27/08/2021 23:21

Rio - O programa 'Persona', da TV Cultura, vai receber o ator e cantor Tony Tornado neste domingo (29), às 21h. A edição comandada por Chris Maksud e Atílio Bari apresenta a trajetória e as vivências do artista que este ano completou 91 anos.

Tornado conta histórias desde a época que morava com sua família na roça, até experiências no Exército como paraquedista. Antes de zarpar para outro continente, ele conta como foi sair de casa, no interior de São Paulo, rumo à Cidade Maravilhosa. "Precisava dar um voo maior e aí vim para o Rio", diz.

Além disso, o artista compartilha memórias da época em que viveu nos Estados Unidos quando trabalhou como "cafetão", encontrou Tim Maia e viu o funk surgir como um dos estilos musicais mais influentes em questões raciais. Tony "abrasileirou" a mistura de jazz e blues e se tornou uma verdadeira enciclopédia do assunto.

Como parte do artista que é, a conversa toca em seus papéis emblemáticos como Gregório Fortunato e em seu mais recente trabalho na série 'Carcereiros'. Em um bate-papo bem-humorado, ele também conta sobre o encontro inusitado com a cantora Janis Joplin.

A edição conta com depoimentos de Rodrigo Lombardi, Antonio Adolfo, Othon Bastos e William Magalhães.