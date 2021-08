Pedro Lins - Reprodução

Pedro LinsReprodução

Publicado 28/08/2021 13:13 | Atualizado 28/08/2021 13:17

Rio - O jornalista Pedro Lins Filho, do 'NE-1', da Globo Nordeste, desabafou em suas redes sociais após ter sofrido um episódio de racismo. "E ainda tem uma galera que diz que racismo não existe. Ouvi agora hoje a noite: 'fala com quem da globo para parar de colocar vocês pretinhos para apresentar jornal?'", relatou o apresentador.

fotogaleria

Logo depois, em um ato de coragem, Pedro afirmou seu posicionamento enquanto parte do noticiário da Globo. "Vai ter pretinho sim! E com muita competência e elegância. Se não gostar, melhor desligar a TV, porque não vai adiantar mudar de canal. Obrigado pelas mensagens. Não queremos nada além do que é nosso por direito: respeito, oportunidade, dignidade", escreveu o apresentador.

Confira:

E ainda tem uma galera que diz que racismo não existe. Ouvi agora hoje a noite: “fala com quem da globo para parar de colocar vocês pretinhos para apresentar jornal?” — Pedro Lins Filho (@LinsPedro) August 26, 2021