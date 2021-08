Boninho, diretor do BBB - Reprodução

Publicado 28/08/2021 13:26

Rio - Boninho supreendeu os internautas na noite desta sexta-feira, 27. Isso porque o diretor do Big Brother Brasil fez um vídeo no Instagram em que declara que as inscrições para o BBB 22 serão reabertas, agora, pela última vez.