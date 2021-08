Karol Conká - Reprodução / Globoplay

Karol ConkáReprodução / Globoplay

Publicado 28/08/2021 20:40

Rio - Dia de esporte e música no ‘Altas Horas’ deste sábado, 28 de agosto. Serginho Groisman recebe no programa o narrador Cléber Machado e o canoísta Isaquias Queiroz, que dividem, sob diferentes perspectivas, suas experiências olímpicas. Compondo a roda de conversa e recheando a noite de músicas de sucesso, também participam da atração os cantores Karol Conká e Falcão e a banda norte-americana Hanson.

fotogaleria

Isaquias leva ao estúdio sua medalha de ouro dos Jogos de Tóquio e comemora a chance de, pela quarta vez, ter uma nova medalha para apresentar no programa. O atleta dá detalhes sobre sua estratégia na prova que garantiu o ouro olímpico e se emociona ao rever a competição, com a narração de Cléber Machado. Cléber conta que fazer a locução de conquistas como a de Isaquias é registrar a História, que será lembrada.Já Karol Conká fala da experiência no ‘BBB 21’ e sobre sua relação com o público e fãs depois de ser eliminada do reality com grande rejeição. A cantora também comenta sobre a preparação de seu novo álbum e canta músicas como “Back to black”, de Amy Winehouse, e a autoral “Bate a poeira”.O cantor Falcão, que participa dos programas apresentados por Serginho desde a década de 1990, agora escolhe hits como “Fuscão Preto” e “Você é a letra x da palavra love” para a noite. Conhecido pelos figurinos chamativos, afirma ter, atualmente, entre 300 e 400 paletós, e conta que já doou várias peças para leilões beneficentes.O programa também exibe uma entrevista com os integrantes do grupo Hanson, que lembram do Brasil com saudades e da conexão que estabelecem com o público durante as apresentações no país. Oriundos de uma família grande, os irmãos ainda brincam sobre o fato de terem muitos filhos. Para os fãs, eles anunciam que estão preparando uma música nova.Serginho Groisman ainda conversa com o criador de conteúdo Ivan Mesquita, que narra episódios da história do país por meio de vídeos divertidos na internet. Ivan também aborda temas contemporâneos como machismo, LGBTfobia e racismo, propondo a reflexão com pitadas de humor. Já Rene Silva, fundador do jornal Voz da Comunidades, traz uma discussão sobre a vida nas comunidades. Ele comenta sobre o crescimento do jornal, que ganhou outras plataformas e teve um papel fundamental durante a pandemia, com campanhas sociais de arrecadação de alimentos e itens de higiene e a divulgação de informações sobre a vacinação contra a Covid-19.