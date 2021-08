Xuxa - reprodução de vídeo

Publicado 29/08/2021 14:24

Rio - Desde que Xuxa foi anunciada como a apresentadora da versão brasileira de RuPaul's Drag Race, uma verdadeira comoção tomou conta da internet. De um lado, os fãs da apresentadora e do reality se empolgaram com a oportunidade e estão ansiosos pela estreia. Do outro lado, composto majoritariamente por ativistas do movimento LGBTQIAP+, não faltaram críticas à escolha de Xuxa.

"É UM ABSURDO tirar a oportunidade de uma pessoa LGBT apresentar o programa e colocar a XUXA no lugar. É um desrespeito com as drags desse país. Prefiro mil vezes assistir o “Queen Stars” da Pabllo Vittar no HBO", comentou o apresentador da MTV Spartakus Santiago, no Twitter.

"Drag Race Brasil abandonou a representatividade em busca de audiência. Deixou de ser um dos poucos lugares onde LGBTs tinham protagonismo e se tornou mais do mesmo, outro programa comandando por gente branca e hetero. Nada contra a Xuxa mas essa escolha é lamentável", completou ele.