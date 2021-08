Sonia Abrão critica Rebeca Andrade por nota de Dandara Mariana no 'Super Dança dos Famosos' - Reprodução

Publicado 30/08/2021 13:27

Rio - A apresentadora Sonia Abrão criticou a ginasta Rebeca Andrade, na madrugada desta segunda-feira (30), por causa da nota dada para Dandara Mariana na final do "Super Dança dos Famosos".

A ginasta Rebeca fez parte do júri artístico do programa e não agradou Abrão. "DANDARA MARIANA dança melhor que PAOLLA OLIVEIRA, mas domingo não foi seu dia! Deu azar com 9.9, nota injusta da REBECA ANDRADE, e escorregou no samba, depois de uma valsa linda. Torci por ela, mas ficou em 3º. É aceitar que dói menos!", iniciou Sonia.

A apresentadora da RedeTV! não poupou críticas à Rebeca Andrade. "REBECA ANDRADE, depois de derrubar DANDARA MARIANA com 9.9, passou a dar 10 pra todo mundo, pra tentar compensar a mancada! Não entendeu que ginástica olímpica é uma coisa e dança é outra! Como jurada, medalha de latão!", alfinetou.