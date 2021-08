Gloob estreia terceira temporada de 'Bugados' nesta segunda-feira (30) - Edu Viana/Rede Globo

Rio - Depois do sucesso de duas temporadas, a série "Bugados" retorna ao Gloob, nesta segunda-feira (30), com sua terceira temporada. A produção original do canal infantil mostra a chegada de três personagens de videogame ao Colégio Pirandello, após decidirem sair do jogo para viver no mundo real. Os novos episódios da série também poderão ser vistos no Globoplay +Canais.

Estrelada por Ryancarlos de Oliveira, de 15 anos, Isabella Carini, 14, e Vinícius Marinho, 15, a primeira sitcom do Gloob já começa a nova temporada com um desafio para os protagonistas, que deverão salvar Carol e Mig, presos no game Storm Kroll. Os atores mirins demonstraram animação ao comentar os episódios inéditos de "Bugados".

"Eu assisti dois episódios de Bugados e amei o resultado, tá incrível", contou Ryancarlos. "Terá muita música e dança, garanto que o público irá gostar muito, vocês não podem perder. Essa temporada está vindo com várias novidades: o meu personagem Neo irá sofrer uma atualização e terá dez mil poderes", adiantou o jovem. "Vamos ter muitas novidades, novas participações, acho que o público vai amar", acrescentou Isabella.

"Depois de meses trabalhando todos os dias, horas gravando, decorando textos, ensaiando e ainda conciliando com os estudos escolares, ver que esse trabalho duro deu um grande resultado é simplesmente imensurável", afirmou Vinícius, que também agradeceu a equipe do programa pelo esforço. "Pelo pouco que vi, tenho certeza que essa temporada vai ser inesquecível, e garanto que o público vai se divertir tanto quanto nos divertimos gravando", garantiu.