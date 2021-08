José Luiz Datena detona Bolsonaro - Reprodução

Publicado 31/08/2021 08:40 | Atualizado 31/08/2021 08:46

Rio - José Luiz Datena soltou o verbo contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante o "Brasil Urgente", nesta segunda-feira. O apresentador falava sobre os ataques de bandidos em Araçatuba, em São Paulo, quando citou Bolsonaro.

"A gente já vive com essa instabilidade política muito grande, não pode permitir que esses bandidos tirem a nossa tranquilidade. Se nessa crise que nós enfrentamos no Brasil, onde há ameaça da liberdade, à democracia, com declarações de golpe e coisas parecidas... Se a gente olha isso, esses ataques terroristas a outros ataques malucos, usar armas que tem por aí, o país vai ficar ingovernável, vai perder completamente a sua governabilidade", iniciou o apresentador, que entrou para os tópicos mais comentados do Twitter após sua declaração.

"Eu achava melhor que o presidente começasse a governar, que Paulo Guedes começasse a pensar no povo, esquecesse campanha política, esquecesse da história de voto e ligar para o povo que está morrendo de fome, de coronavírus, que está com outras doenças, que não tem teto. Se isso a gente alinhar o terror desses ataques, nós estamos completamente perdidos. Não dá para continuar assim".

Nas redes sociais, a fala de Datena dividiu opiniões. "Datena está certo. Bolsonaro está mais preocupado em fazer arruaça do que em governar o país. Brasileiros estão morrendo, passando fome e o presidente estimulando a desordem, incentivando motim policial. Não tem governo, é só caos", disse Marcelo Freixo.