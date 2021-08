Gloria Groove - Rodolfo Magalhães

Publicado 31/08/2021 13:09

Rio - A cantora Gloria Groove está confirmada para participar da nova temporada do Show dos Famosos, na Rede Globo. O quadro, que é um sucesso na TV brasileira, faz parte do Domingão que será apresentado por Luciano Huck e estreia no próximo dia 5 de setembro. Ela homenageará grandes talentos da música no palco do programa e serão avaliados pela bancada de jurados.

No elenco também estão os nomes de Fiuk, Diego Hypolito, Wanessa Camargo, Margareth Menezes, Mariana Rios, Robson Nunes, Thiago Arancam e Vitor Kley, que vão entrar na missão de se assemelhar voz, imagem e gesto dos cantores escolhidos.

Além disso, a cantora ganhou destaque nesta semana por ser a artista mais influente na categoria diversidade pela pesquisa da Ipsos, divulgada nesta segunda-feira (30).

O último single de Gloria Groove foi Bonekinha, faixa do álbum Lady Leste, que ganhou um clipe repleto de referências da adolescência da drag queen, nascida e criada na Vila Formosa, bairro da zona leste de São Paulo.

A faixa já bateu 12 milhões de streams no Spotify e o clipe ultrapassa 17 milhões de visualizações no YouTube.