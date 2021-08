Xuxa - Reprodução

XuxaReprodução

Publicado 31/08/2021 13:46

Rio - O Prêmio Multishow 2021 fará uma volta ao tempo no cenário da premiação. Nesta terça-feira (31), a apresentadora Xuxa Meneghel publicou no Instagram detalhes do cenário, que terá a famosa nave dos anos 1990.

fotogaleria

"Tá ficando lindo! Projeto do cenário do prêmio multishow 2021, marcado para dezembro!", disse a apresentadora na legenda da publicação.

A apresentação será feita por Tatá Werneck e Iza, além de homenagem a Paulo Gustavo, que morreu vítima de complicações da Covid-19.