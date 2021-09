Marcos Mion no comando do novo Caldeirão - Globo/João Cotta

Publicado 31/08/2021 14:45 | Atualizado 31/08/2021 14:47

Tá chegando a hora de conhecermos o novo "Caldeirão". Sob o comando de Marcos Mion, o programa estreia no dia 4 de setembro, após o "Sessão de Sábado", com a presença de diversos artistas.

fotogaleria

Para a disputa dos 30 mil reais no quadro "Tem ou não tem", Paulo Vieira e Juliana Paes levam suas famílias e amigos para brincarem no palco do programa e garantem muita diversão. Já no "Isso a Globo Mostra", o apresentador comenta cenas marcantes da programação da Globo e os momentos que mais repercutiram com o público durante a semana.No "Mamãe, tô na Globo!" é a vez do público aparecer no "Caldeirão" por meio de vídeos e fotos enviados ao programa. E quem aparecer na telinha leva um mimo para casa: um crachá personalizado do programa. Para o "Sobe o Som" a banda "Lucio Mauro e Filhos" está mais do que ensaiada e preparada para o jogo. Na nova competição participam as duplas Tiago Leifert e Ana Furtado contra Larissa Manoela e seu amigo Ramón Amorim. Atrás do telão estão quatro atrações que vão animar a tarde de sábado.