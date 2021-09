Passar horas assistindo programas de TV nos canais abertos ficou quase no passado. Na foto, o ’Show do Milhão’ - Reprodução

Passar horas assistindo programas de TV nos canais abertos ficou quase no passado. Na foto, o ’Show do Milhão’Reprodução

Publicado 03/09/2021 07:00

O sucesso do “Show do Milhão”, comandado por Silvio Santos, no início dos anos 2000 é inegável. Milhares de brasileiros paravam para responder às perguntas feitas pelo apresentador e testar seus conhecimentos, seja assistindo ao programa ao vivo, ou brincando com os jogos de tabuleiro e para o computador. Para os nostálgicos, nesta sexta-feira, estreia o novo “Show do Milhão”, comandado por Celso Portiolli, às 23h15, no SBT.

“Esse programa faz parte da família brasileira. Vejo gente jogando o game ao vivo, fazendo live. O povo adora programa de perguntas e respostas, ainda mais com um prêmio maravilhoso. É um programa que está na memória afetiva da população brasileira. Quem não conhece vai se apaixonar. É muito gostoso apresentar. É muito bom participar, e é muito melhor assistir”, aponta o apresentador Celso Portiolli.



E se o mundo mudou em 12 anos, o programa também sofreu algumas modificações, mas mantendo sua essência. Em parceria com o Pic Pay, o novo “Show do Milhão” continua com o formato pergunta e resposta, no qual o participante precisa responder 16 questões e pode contar com quatro tipos de ajuda: cartas, placas, universitários e pulos. A diferença principal está na maneira de participar. A partir de qualquer pagamento acima de R$ 50 feitos pelo aplicativo, a pessoa gera um número, que pode ser sorteado para ir ao programa.



Sem Silvio Santos

Uma das mudanças mais significativas da volta do programa é a troca de apresentador. E substituir Silvio Santos não é uma tarefa fácil, mas Celso garante tirar de letra. “É uma emoção. Eu sempre fui telespectador do ‘Show do Milhão’ e quando o Pelejo (diretor) me ligou, a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi: 'mas o Silvio (Santos) está sabendo disso? Ele falou: ‘Claro, foi escolha dele’. Eu fiquei muito honrado. Fiquei preocupado também”, pontua Celso, que também fala sobre a emoção do momento:



“Quando você vive, você não sente muito o que está acontecendo. Para mim é trabalho como qualquer outro. Estar apresentando esse programa é o sonho da construção de uma carreira. Eu sempre sonhei. Comecei atrás das câmeras e depois fui para a frente. Já fiz pequenos, médios e grandes programas. Já substituí apresentador. Eu sinto que é a carreira que vai indo. E o SBT sabe que quando precisa, pode contar comigo. Quando me dão o programa, sabem que terei uma dedicação muito grande para dar resultado. Não sinto diferença entre os programas. A responsabilidade para mim é a mesma. Eu encaro tudo com uma grande dificuldade, porque eu sei que não é fácil fazer, mas também com grande amor".