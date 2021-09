Gil flerta com a onça pintada no ’The Masked Singer’ - Reprodução

Gil flerta com a onça pintada no ’The Masked Singer’Reprodução

Publicado 01/09/2021 07:40 | Atualizado 01/09/2021 07:43

Rio - Gil do Vigor participou do quarto episódio do "The Masked Singer" na noite desta terça-feira. O economista flertou com o participante que estava fantasiado de onça pintada no palco do reality show de música da Globo.

fotogaleria

Logo após a performance da onça, Ivete Sangalo chamou Gil para dar sua opinião sobre a identidade do personagem. "Gil, estou sentindo que rolou uma sintonia. Uma paixão", disse a apresentadora. "Aí, rolou. Gente, eu não tenho maturidade. Ó, ele me chamando. Não me chame, não, viu, não me chame não, viu, que eu vou pra 'cachorretedis'", brincou o economista.

Por fim, Gil deu o palpite de que a onça pintada é Wagner Moura. "Olhe, assim, o povo aqui fala, eu ouço e sou altamente infectado com a ideia dos outros. Aí, eu analisei, vi que ele disse que morou em outro lugar que fala português. Aí, eu pensei em Portugal, pensei em sobrenomes e juntando tudo dá o Wagner Moura", afirmou Gil.