Datena critica Bolsonaro e Paulo Guedes por conta do aumento na conta de luzReprodução

Publicado 01/09/2021 07:54 | Atualizado 01/09/2021 07:57

Rio - O apresentador José Luiz Datena comandou boa parte do "Brasil Urgente", na Band, na noite desta terça-feira, no escuro como uma forma de criticar o aumento na conta de energia, que pode chegar a mais de 50%. "Meu Deus do céu, meu Deus. Eu acho que apagou a luz aqui. Já piscou umas duas vezes. Está acabando a energia do meu marcapasso. Realmente não estou passando bem, não. Será que é o aumento da energia?", perguntou o apresentador, que é pré-candidato pelo PSL às eleições do ano que vem.

"Não dá para pagar mais de 50% de aumento de energia elétrica. 50% de aumento, pô. Não há coração que aguente. [Coração] que depende de energia. O aumento já chegou. Agora vê se o aumento de emprego chega. Vê se aumento de auxílio emergencial chega. O Bolsonaro dizia que Paulo Guedes tem um grande coração. Deve ser igual o meu, com stent e prestes a pifar por falta de bateria", completou o apresentador.

A reclamação de Datena refere-se a criação de uma nova bandeira para a conta de luz, que é chamada bandeira de escassez hídrica. A taxa tem o valor de R$ 14,20 por 100 kWh e começará a ser aplicada na conta de luz a partir desta quarta-feira e ficará em vigor até 30 de abril de 2022.

A nova bandeira representa um aumento de 49,6% em relação a bandeira vermelha patamar 2, que vinha sendo aplicada a conta de luz.