Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Reprodução

Diogo Nogueira e Paolla OliveiraReprodução

Publicado 01/09/2021 10:17

São Paulo - Paolla Oliveira respondeu uma brincadeira feita por Taís Araújo, na noite desta terça-feira, durante a exibição do programa "The Masked Singer Brasil" na Globo. Logo na primeira apresentação, que começou com um show do Monstro, Taís Araujo deu um palpite. "É o Diogo Nogueira", disse a atriz. Mas jurada também se mostrou em dúvida.

fotogaleria

"Podia ser o Diogo Nogueira, mas eu pensei: assim como a Paolla Oliveira não estaria aqui nesse momento da paixão, acredito também que o Diogo Nogueira não ia estar se vestindo de Monstro tendo a Paolla Oliveira na casa dele", explicou Taís Araújo, aos risos, atiçando reações divertidas no Twitter.

Nas redes sociais, a própria Paolla Oliveira respondeu Taís Araújo. "Oi, Taís, estamos em casa, mana. Diogo Nogueira não saiu daqui, eu garanto", tuitou a atriz, mostrando uma foto em que ela aparece abraçada ao namorado.