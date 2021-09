Gabriel Leone - Divulgação / TV Globo

Gabriel LeoneDivulgação / TV Globo

Publicado 02/09/2021 07:00

Rio - Gabriel Leone acumula papéis no cinema, teatro e na TV. Aos 28 anos, ele é considerado um dos mais promissores talentos de sua geração. O ator, que estreou na TV Globo em 2013 na pele do vilão Antônio, de "Malhação", ganhou destaque mesmo ao interpretar o playboy Guilherme, de "Verdades Secretas", em 2015.

Na trama, seu personagem vive uma vida de luxo sustentada pelo pai fazendeiro. Ao conhecer Angel (Camila Queiroz) no primeiro dia de aula na escola, imediatamente se interessa por ela. Os dois acabam se envolvendo. No entanto, Alex (Rodrigo Lombardi) surge no caminho do casal e, para piorar a situação, Gui descobre que a namorada é adepta do “book rosa”, o esquema de agenciamento de encontros sexuais entre modelos e empresários.

"O Gui é um moleque, um playboy inconsequente, mas tem um arco de amadurecimento na trama. Ele começa sendo o reizinho da escola, do grupo, vacila feio com a Angel, mas acaba se apaixonando por ela e se arrependendo das próprias atitudes. Passei um tempo em São Paulo ouvindo o sotaque e o comportamento de jovens com a realidade próxima a dele. Estudei também sobre a sedução, muito usada pelo personagem no início da trama", relembra o ator, que revelou ter sentido dificuldade com o sotaque paulista.

Para Gabriel, "Verdades Secretas" foi um dos trabalhos que ajudaram na projeção de sua carreira. "O sucesso de 'Verdades Secretas' projetou, de certa forma, todos nós, jovens, que estávamos ali. Algumas cenas que fiz, principalmente dramáticas, tiveram uma resposta muito positiva do público e da crítica", diz o ator, que está animado com a reprise da obra.

"Fiquei muito feliz com a oportunidade de rever esse trabalho que me deu tantas alegrias, tantos amigos, que me abriu tantas portas. Pela repercussão que teve na época, tenho certeza de que o público também ficou ansioso para rever", diz ator, que está acompanhando novamente a trama. "Tenho um carinho muito grande por esse trabalho e olho pra ele hoje como um degrau importantíssimo na minha carreira".

O sucesso de "Verdades Secretas" foi tanto que o artista relembra que foi impossível passar despercebido em um festival de música, após o final da novela. "Um dia marcante para mim foi nossa ida ao Rock in Rio após o final. Foi difícil de circular pelo evento em alguns momentos".

Gabriel também lembra o clima de descontração e amizade com os colegas nos bastidores. "Tivemos uma preparação longa, durante meses, dentro dos núcleos. Por isso, o núcleo da escola era diversão pura, filmando e convivendo no dia a dia. Além disso, nesse trabalho fiz um dos meus melhores amigos até hoje, o Rodrigo Lombardi".