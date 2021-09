Ivete Sangalo e Marcelinho Carioca no ’The Masked Singer’ - Globo/Kelly Fuzaro

Publicado 01/09/2021 15:03

Rio - O novo The Masked Singer Brasil estreou no último dia 10 de agosto e já movimenta grande parte da conversa no Twitter no Brasil. Com presença constante nos Assuntos do Momento da plataforma no país, o programa foi o mais comentado em conversas sobre atrações de TV no Twitter até esta quarta-feira, 1º de setembro.