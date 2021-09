Cinderella - Reprodução

Publicado 01/09/2021 20:17 | Atualizado 01/09/2021 20:17

Rio - O filme Cinderela, que conta com a cantora Camila Cabello no papel principal, estreara nesta quinta-feira (3) na Amazon Prime Video. A direção e o roteiro do longa-metragem são assinados por Kay Cannon.