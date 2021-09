Valesca Popozuda manda indireta a Jair Bolsonaro - Reprodução

Publicado 02/09/2021 08:54 | Atualizado 02/09/2021 08:57

Rio - Valesca Popozuda foi criticada nas redes sociais após o "Ilha Record" mostrar seu voto em Pyong Lee na noite desta quarta-feira. A funkeira não gostou dos comentários e rebateu dando também uma alfinetada no presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Vocês são chatos com esse papo de decepção por causa de um voto em reality! Eu me decepciono com um presidente que ignora 570 mil mortes, com gente negacionista, com homem que bate e agride mulher! Fora isso é voto de jogo!", disse Valesca nas redes sociais.

No programa que foi ao ar na quarta-feira, Valesca também criticou Nadja Pessoa. "Ela só joga usando os olhos do Pyong. Eu vejo muita dependência. Uma aliança só é boa se favorecer os dois lados. As pessoas se orgulham de falar que estão em aliança, mas não estão vendo quando são prejudicados. O Pyong pode achar que me usou, mas eu também usei ele para chegar até aqui", afirmou.

Ela também reforçou que não tem aliados no jogo. "Eu falo com todo mundo e não tenho problemas em estar sozinha".