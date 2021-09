Gaby Amarantos no ’Saia Justa’ - Reprodução

Gaby Amarantos no ’Saia Justa’Reprodução

Publicado 02/09/2021 10:25

Rio - Gaby Amarantos usou uma expressão que bombou nas redes sociais, na noite desta quarta-feira, durante o programa "Saia Justa", do GNT. O programa desta quarta abordou gatilhos no sexo e foi ao falar sobre esse assunto que Gaby usou a expressão que viralizou na web.

"Tem que beijar o gramado. Se não beijar o gramado, não vai ter gol", disse Gaby ao responder o que a deixava com "gatilhos" no sexo. "Beijar o gramado foi o auge", comentou uma pessoa no Twitter. "Hoje o Saia Justa está demais. Rindo horrores. Essa gíria de beijar o gramado eu não conhecia", disse outra pessoa. "Tem que beijar o gramado... A sabedoria de Gaby Amarantos", brincou outra pessoa.