Rio - Quem assistiu "Pega Pega", da Rede Globo, em sua primeira exibição, em 2017, sabe que a novela de Claudia Souto ganha uma reviravolta quando a atriz Elizabeth Savala surge na trama no papel da taxista Arlete. A artista de 66 anos define sua personagem como uma pessoa "muito forte". No folhetim, Arlete se encontra com um grande problema: ela se envolve em um crime para conseguir dinheiro e salvar a vida do filho, Júlio (Thiago Martins), que precisa de uma cirurgia. O rapaz, então, passa a ser criado pelas tias e acredita que Arlete está morta.

"Arlete tem que se definir pela ética, pela moralidade e pela vida do filho. Esse cruzamento é muito difícil. Para uma mãe, imagino, a vida do filho é a coisa mais importante. O Júlio tem uma doença no coração, precisa fazer uma cirurgia. Diante desse dilema atroz, ela acaba cedendo a uma chantagem e pega um dinheiro para cometer um crime. Ao mesmo tempo, tem uma penalidade muito grande que é ser afastada dele", reflete Elizabeth Savala.

A atriz lembra com muito carinho da interação com Nicette Bruno e Cristina Pereira, que viviam suas irmãs, Elza e Prazeres, na novela. E a ligação entre Elizabeth e as colegas ia muito além do que é visto em cena. "Foi uma relação muito profunda, de nós três, principalmente minha com a Nicette, de reencontro mesmo, de vida. Foi super divertido e, também, é muito emocional para mim porque desde menina eu conhecia a Nicette Bruno e o Paulo Goulart", conta a artista, citando a colega que morreu em dezembro de 2020, aos 87 anos, vítima da covid-19.

"Eu brincava muito com ela. Era uma pessoa amável, querida, divertida, amiga... Foi um tempo de convivência muito legal, de camarim. Tínhamos um camarim muito gostoso, uma equipe muito gostosa e nos divertimos muito fazendo. Era um prazer ir para o trabalho. O elenco ficou muito ligado, temos um grupo que se chama 'Pega Pega' desde a época da novela. Já participei de várias novelas, fazemos grupo, mas o dessa especialmente continua ativíssimo", afirma Elizabeth, que ainda revela ser do time que acompanha as reexibições das novelas em que atuou.

"Eu acompanhei as reprises de ‘Êta Mundo Bom!’ e de ‘Chocolate com Pimenta’. Adoro ver meus trabalhos quando são exibidos de novo, gosto muito de assistir como público", declara a atriz. "As novelas foram ótimas companheiras durante o início da pandemia. Durante a manhã eu arrumava a casa, cozinhava, e quando começava o ‘Vale a Pena Ver de Novo’, parava tudo para assistir a novela. Preencheu muito o meu espaço. Eu assistia em sequência com as novelas do VIVA", relembra a veterana, que ressalta a importância da arte. "Estamos vivendo em um mundo em que algumas pessoas dizem que a arte, o artista e o divertimento não são mais importantes. Sem a arte, acho que não conseguiríamos passar por tudo isso."

Elizabeth Savala acredita que a reprise de "Pega Pega" chega em bom momento, com suas tiradas cômicas e clima descontraído. "‘Pega Pega’ é uma novela muito divertida, que trata de uma forma leve um assalto, um roubo que não dá certo. É uma comédia, as pessoas se divertem com esses personagens... Acho (a novela) de fundamental importância nesse momento que estamos vivendo. É uma novela que pode ajudar as pessoas a rirem. Nesse momento precisamos rir um pouco", afirma.

Além de prometer boas risadas, "Pega Pega", que ainda conta com Camila Queiroz e Mateus Solano no elenco principal, também entrega uma dose generosa de romance, como poderá ser visto entre Arlete e Pedrinho (Marcos Caruso). "Esse Pedrinho... Apesar de metido e de tudo mais, a vida vai ensiná-lo. E ele tem seu charme. Digamos que o Marcos Caruso emprestou um belo charme ao Pedrinho. Ele já tinha um passado com a Sabine (Irene Ravache) e a Arlete chega e será o seu futuro", adianta Elizabeth Savala.

