Repórter Felipe Santana (à esquerda) posa com equipe do programa no Parque das Sequoias, na Califórnia - Globo/Divulgação

Repórter Felipe Santana (à esquerda) posa com equipe do programa no Parque das Sequoias, na Califórnia Globo/Divulgação

Publicado 02/09/2021 22:58

Rio - O 'Globo Repórter' desta sexta-feira (3) vai desbravar parques que são considerados verdadeiros patrimônios dos Estados Unidos, como Yosemite, um dos mais antigos e famosos do território americano.

O repórter Felipe Santana também explora o Death Valley, um dos lugares mais quentes do mundo, com temperaturas que ultrapassam os 50 graus celsius, e o Parque Nacional da Sequoia, localizado no estado da Califórnia. O local abriga árvores de cinco mil anos e que podem chegar até 27 metros.



"Além de muita adrenalina do rafting e da escalada de dificuldade altíssima, o programa é com muita aventura, como o salto de paraquedas em cima do Parque Yosemite. Estava muito nervoso para pular e quando chegamos lá em cima, os instrutores me aconselharam a cantar para me acalmar. Colocar as duas pernas para fora do pequeno avião foi a parte mais difícil da aventura, mas certamente valeu cada minuto de tudo aquilo. O público pode esperar muita emoção e paisagens deslumbrantes na noite desta sexta", revela Felipe.



Comandado por Glória Maria e Sandra Annemberg, o 'Globo Repórter' vai ao ar logo depois da novela 'Império'. A GloboNews exibe o programa da semana aos sábados, às 21h, e aos domingos, às 17h.