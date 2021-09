Marcos Mion estreia no ’Caldeirão’ no dia 4 de setembro - Divulgação / TV Globo

Marcos Mion estreia no ’Caldeirão’ no dia 4 de setembroDivulgação / TV Globo

Publicado 04/09/2021 07:00

Rio - Hoje é um dia que promete ficar marcado na história da televisão brasileira. Depois de 21 anos, Luciano Huck deixa as tardes de sábado da TV Globo e passa a responsabilidade de comandar o “Caldeirão” para o apresentador Marcos Mion, que não esconde a felicidade de estar novamente na emissora carioca.



Em seus mais de 20 anos de carreira, Marcos Mion, de 42, já passou tanto pela TV aberta como pela TV fechada. Mas sua estreia nas telinhas aconteceu justamente na Globo, em 1999, no seriado “Sandy e Junior”. Ele conta que voltar à emissora, agora como apresentador, é um sonho realizado.

"A sensação é a de realizar um sonho alimentado por anos que, por diversas vezes, pareceu distante e até impossível, criando um arco de desafio e conquista digno de um filme de Hollywood, ou melhor, da Globo Filmes! O convite veio na hora certa, de um jeito perfeito", comemora o apresentador, que foi dispensado do comando do reality show "A Fazenda", da Record, em janeiro deste ano, alguns meses antes de ser contratado por sua nova casa.



Desafio



Há muito tempo não havia mudanças na programação de final de semana da Globo. O troca-troca de apresentadores gerou muita expectativa nos telespectadores e causou muito burburinho nas redes sociais. Mas Mion não se sente intimidado e acredita que até as dificuldades se tornam prazerosas nessa nova empreitada.



“Quando você ama o que faz, tem experiência e é preparado para aquilo, os desafios viram apenas características do trabalho, viram motivação. Tudo que há de difícil nesta experiência nova me dá muito prazer!”, garante o apresentador, que não poupa elogios a seu antecessor, Luciano Huck. “Levar adiante o legado deixado pelo Luciano Huck nesse horário é uma das coisas que mais me motivam”, afirma.



Sucesso nas redes



Desde que deixou a Record, a torcida na internet, principalmente no Twitter, para que o diretor Boninho, da TV Globo, entrasse em contato com Marcos Mion foi muito grande. O nome do apresentador ficou inúmeras vezes entre os assuntos mais comentados do Twitter. Agora que o desejo se tornou realidade, Mion divide a conquista com os fãs.



“É algo inacreditável o carinho e a torcida da galera da internet para eu ir pra Globo! A cada movimentação na emissora, eles colocavam meu nome nos assuntos mais comentados das redes sociais dizendo ‘Agora é o Mion’. Isso não tem preço! É aquela história do sonho que, ao ser compartilhado, torna-se realidade”, diz.



“E eu divido essa vitória, esse sonho, com todos que já comentaram nas redes a meu favor, que fizeram campanha, votaram em enquete e que hoje acompanham cada passo que dou na minha carreira. Me sinto muito abençoado e honrado de ter todo esse apoio da galera!”



O que esperar do ‘Caldeirão’?



O “Caldeirão” com apresentação de Marcos Mion continua indo ao ar após a “Sessão de Sábado”, com quadros novos que contam com a participação de convidados e do público. “O que eu posso garantir é alegria, alto astral, risadas, ritmo, diversão, um tanto de loucura e a felicidade que cai bem num sábado à tarde”, conta, animado, o apresentador.



O quadro “Tem ou Não Tem” volta repaginado e com a participação de famosos. Os dois primeiros convidados já foram revelados: Paulo Vieira e Juliana Paes. E mais: os dois artistas participam do programa acompanhados por suas respectivas famílias.



No “Sobe o Som”, duas duplas de celebridades são desafiadas a adivinhar hits conhecidos ouvindo apenas partes das melodias, com os instrumentos sendo inseridos na música progressivamente até formarem a melodia completa da canção. Neste primeiro programa, os convidados são Tiago Leifert, Larissa Manoela, Ana Furtado e Ramon Amorim.



Já no quadro “Isso a Globo Não Mostra”, Marcos Mion comenta cenas marcantes da programação da emissora fazendo um passeio por momentos que repercutiram com o público.



E a empolgação de Mion com sua contratação serviu de inspiração para um quadro inédito, o “Mamãe, tô na Globo!”, em que o público participa por meio de vídeos e fotos enviados ao programa. Vale de tudo: cantar, dançar, atuar e até mostrar uma receita. Os escolhidos para irem ao ar a cada semana ganham um crachá personalizado do “Caldeirão”.