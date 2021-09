Cenas da Parte 5 de La Casa de Papel - TAMARA ARRANZ/NETFLIX

Cenas da Parte 5 de La Casa de PapelTAMARA ARRANZ/NETFLIX

Publicado 08/09/2021 09:00

Rio - E a história do roubo mais simpático das séries - se é que pode se dizer isso de um roubo - começa a se encerrar. Na última sexta-feira, a Netflix liberou o primeiro volume da última parte de 'La Casa de Papel' e a repercussão já mostrou como o público aguardava por esse desfecho. De acordo com o criador da série, a ideia de separar o encerramento surgiu justamente pelo momento atípico que vivemos.

"Quando começamos a escrever a Parte 5, no meio da pandemia, sentimos que precisávamos mudar o formato tradicional de uma temporada com dez episódios. Por isso, usamos todas as ferramentas que tínhamos à nossa disposição para criar a sensação de um final de temporada logo no volume 1. Optamos por trabalhar um gênero muito mais agressivo, colocando La Banda em situações extremas. Já no volume 2, tentamos focar no estado emocional dos personagens. É uma viagem através dos sentimentos deles, o que nos conecta com a despedida", explicou Álex Pina, o criador da série.



Sem dar spoiler para quem ainda não viu, vale lembrar que a estreia ajuda a aliviar uma tensão que ficou desde o fim da parte 4. No encerramento da última temporada, o grupo de assaltantes conseguiu resgatar Lisboa, mas o Professor tinha sido capturado por Sierra e estava sem um plano de fuga.



Curiosidades



Com todo esse encantamento pela história mundo afora, vale destacar algumas curiosidades especiais que todos os fãs amam acompanhar. Como, por exemplo, a ideia do macacão vermelho. "Por isso que todos os nossos ladrões e reféns deveriam usar uniformes, para que o macacão vermelho se tornasse peça-chave no visual da série", explica o diretor da série, Jesús Colmenar.



E haja macacão! Por ser o figurino principal da produção, ao longo das cinco temporadas, mais de 600 macacões vermelhos foram usados. Confira outras curiosidades de 'La Casa de Papel'.



1) As primeiras 4 partes da série somaram 2000 minutos de ação

2) Ao longo das temporadas, foram utilizadas nas filmagens mais de 300 locações em 7 países;

3) As gravações aconteceram na Espanha, Tailândia, Dinamarca, Panamá, Portugal, Itália e Reino Unido, onde foram filmadas as cenas do cofre inundado do Banco da Espanha;

4) 6000 barras de ouro cenográficas foram produzidas para a série, e um milhão de notas de 50 euros, também cenográficas, foram impressas para serem atiradas nas ruas de Madri;

5) Em 41 episódios, todo esse tesouro foi disputado com o uso de 275 armas diferentes, somadas às 150 munições de guerra que Gandía mantém em seu arsenal privado dentro do Banco da Espanha.