Boninho e Preta Gil serão fixos; Xuxa fará participação especial - Reprodução/Montagem

Publicado 03/09/2021 08:47

Rio - 'Domingão com Huck' estreia no próximo domingo (5) e irá trazer de volta o quadro 'Show dos Famosos', em que artistas performam como cantores. No júri fixo, estarão Boninho, diretor de televisão da Globo e a cantora Preta Gil.

Na estreia, Xuxa Meneghel se junta aos dois como jurada convidada. No primeiro programa, Fiuk, Glória Groove e Margareth Menezes vão prestar homenagens a artistas consagrados da música. A Globo já deu um spoiler: uma das homenageadas será Amy Winehouse.

O 'Domingão' também terá o quadro 'Quem Quer Ser Um Milionário?' e nesta semana recebe o jornalista Wendell Soares, de Minas Gerais, que tenta levar para casa o prêmio de R$ 1 milhão.

O programa também irá contar a história de Seu Domingos, porteiro e cantor, que se considera o 'rei do Brega', no interior da Paraíba. Ao falar de expectativas para a estreia, Huck diz que o 'Domingão' será 'solar'.

"Teremos um programa alegre, divertido, bem-humorado, mas que não se furta de ser um espaço para contribuir com a construção de um futuro melhor", contou Luciano Huck.