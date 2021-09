PT acusa Globo de 'lançar' Huck como candidato - Reprodução TV Globo

PT acusa Globo de 'lançar' Huck como candidatoReprodução TV Globo

Publicado 03/09/2021 12:05

Rio - Luciano Huck assume o "Domingão" a partir deste domingo (4). O apresentador participou do "Mais Você" nesta sexta-feira (3) para falar do novo desafio profissional e falou sobre o legado deixado por Faustão.

fotogaleria

"Toda vez que eu puder vou enaltecer e reverenciar o Fausto. Ele construiu esse horário de domingo, não só ele como também o Renato Aragão e o Silvio Santos, construíram esse horário sagrado da televisão brasileira, que a família senta na frente da televisão", disse o apresentador.

O marido de Angélica também elogiou o trabalho de Tiago Leifert no comando da "Super Dança dos Famosos", que assumiu o programa após a saída de Faustão. Huck disse que o colega fez um belo trabalho, mas como precisava descansar e se preparar para o "The Voice", ele adiantou a estreia no domingo.

"Vamos entrar em campo para fazer o que a gente sabe fazer, sem inventar moda. Vão ter coisas boas do 'Caldeirão' e coisas boas do 'Domingão'", diz. Luciano Huck vai comandar famosos quadros dos dois programas da Globo, como o "Lata Velha", "Quem Quer ser um Milionário?" e "Show dos Famosos".