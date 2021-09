A atriz e cantora Ágatha - Divulgação

A atriz e cantora ÁgathaDivulgação

Publicado 03/09/2021 15:26

Rio - Após atuar de novelas como "O Sétimo Guardião" e "A Força do Querer", Ágatha se prepara para mais um passo em sua carreira artística. A jovem atriz e cantora será uma das participantes de "Fuja Se For Capaz", novo reality show do Gloob, canal infantil da Rede Globo. Em suas redes sociais, a ruiva comemorou a novidade.

“Estou muito feliz. Ainda não posso adiantar muita coisa, mas tenho certeza que vocês vão curtir muito. Só o que posso dizer é que estou no time 'Parças do Pedro [Motta]' junto com meu amigo Vitor [Figueiredo]”, disse a atriz. “O programa está muito legal, tem muita coisa boa e vocês podem esperar muita competição. Aguardem e acompanhem”, completou.

Além de atriz, Ágatha também é cantora e lançou seu primeiro single em março deste ano, intitulado "Notificação". Como suas influências na música, a artista cita a ex-'BBB20' Manu Gavassi e a norte-americana Sabrina Carpenter, o que pode ser visto na canção que marca sua estreia no mercado fonográfico.