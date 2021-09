Marcos Mion - Divulgação / TV Globo

Publicado 03/09/2021 23:24

Rio - O apresentador Marcos Mion será um dos convidados do programa 'É de Casa', neste sábado (4), na Globo. No papo, ele fala sobre suas expectativas, conta o que terá de novo em seu programa e como tem sido a experiência na preparação do novo 'Caldeirão', que estreia neste sábado.



A atração conta, ainda, com a participação de Rafael Infante, no ‘Viva o Verde’. No quadro, além de conversar com Ana Furtado, o ator e humorista recebe dicas do engenheiro florestal Murilo Soares sobre o cultivo de brócolis e o passo a passo para adubo.

Já no episódio desta semana do ‘Tempero de Família’, Rodrigo Hilbert recebe o cantor Sidney Magal e prepara dobradinha com batata-frita e bolo de jaca.