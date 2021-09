Wanderléa vai participar do programa 'Persona' - Divulgação

Publicado 03/09/2021 23:47

Rio - O programa 'Persona', da TV Cultura, vai receber a cantora Wanderléa neste domingo (5), às 21h. A edição comandada por Chris Maksud e Atílio Bari contará a história da rainha da Jovem Guarda, mostrando depoimentos de amigos e relembrando momentos importantes da carreira da artista.

A atração começa falando sobre sua infância e ingresso, logo cedo, no mundo do rádio. Além disso, já quando teve seu primeiro contato com uma gravadora, Wanderléa explica como foi conhecer Roberto Carlos, seu grande amigo. Ela ainda relata que o encontro com Roberto e Erasmo Carlos foi planejado pelo "Universo". Ao se deparar com o depoimento do Tremendão, a cantora se emociona.

A edição ainda aborda a chegada do rock no Brasil e a estreia do programa 'Jovem Guarda' nas tardes de domingo pela Record. Além da música, a cantora fala sobre a força da família e o altruísmo que adquiriu deles para enfrentar momentos difíceis em sua vida pessoal e na carreira.

O 'Persona' também conta com depoimentos de Gilson Peranzzetta, Erasmo Carlos, Thiago Marques Luiz e João Marcello Bôscoli.