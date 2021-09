Marcos Mion no É De Casa - Reprodução/Globo

Publicado 04/09/2021 13:24

São Paulo - Marcos Mion, de 42 anos, participou do "É de Casa" neste sábado. Durante o papo com Ana Furtado, Manoel Soares, André Marques e Talitha Morete, o apresentador relembrou sua trajetória de vida até chegar no dia de hoje, sua grande estreia no "Caldeirão".

"Eu dei as minhas batidas na porta do sofrimento muito cedo, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, como tem que ser. Muita da alegria do sonho que eu estou vivendo tem a ver com isso, gratidão. É necessário você trabalhar, é necessário sofrer, se dedicar, para dar valor a uma vitória. Não é que o sorriso não saia do meu rosto, ele sai, mas ele tem tempo para ficar fora e voltar. A gente tem que aceitar a tristeza, mas deixar a porta aberta para ela entender que ela é uma visita", discursou Marcos Mion.

Em recente entrevista ao "Fantástico", na qual celebrou sua contratação na Globo, Mion revelou que até seus filhos oravam para que ele migrasse para a emissora da Família Marinho. Questionado sobre o novo foco de oração dos filhos, o comunicador respondeu. "Agora a gente está só agradecendo, eu sempre coloquei as crianças para rezar, pois reza de criança vai direto, sem escala. Foram anos e anos pedindo, mas agora a gente só agradece".

Ana Furtado, por sua vez, indagou Mion sobre o "bromance" que ele desenvolveu com José Bonifácio Oliveira Brasil, o Boninho, ao longo dos anos. "O amor [que sinto por ele] é genuíno. O Boninho é um cara que, para quem trabalha em TV, é quase um mito, é uma marca. Deus sabe como eu bombardeei esse homem no WhatsApp nos últimos anos. Eu tive vários momentos de chegar e pensar que não iria acontecer, que a Globo não era para mim mesmo, que eu teria que seguir outros caminhos. Agora que eu tenho essa proximidade e amizade, e poder trabalhar com ele me faz sentir muita honra", encerrou o apresentador. Marcos Mion estreia no "Caldeirão" neste sábado, às 16h30.