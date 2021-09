Marcos Mion estreia no Caldeirão - Reprodução/Twitter/Globo

Publicado 04/09/2021 16:37 | Atualizado 04/09/2021 17:56

Rio - Chegou o dia tão esperado para Marcos Mion. Foi ar o primeiro "Caldeirão" sob o comando do apresentador, que fez sucesso na MTV, Band e Record. No discurso de abertura, ele ressaltou o grande sonho de trabalhar na Globo e agradeceu Luciano Huck, ex-apresentador do programa que passa a ocupar os domingos da emissora, após a saída de Fausto Silva.

"Sejam muito bem-vindos ao novo Caldeirão. Eu estou aqui de coração aberto, com toda a emoção verdadeira de quem esá dividindo o maior sonho com todo o Brasil... Sonho que se sonha junto vira realidade", disse Marcos Mion na abertura do programa.

Ele também agradeceu o apoio de Luciano Huck. "Preciso pedir licença para o meu amigo de mais de 20 anos. Um cara que me apoiou desde o início da minha carreira e que eu admiro demais. Luciano, é uma honra ter a sua benção e levar adiante o seu legado. Espero fazer um trabalho à altura, meu irmão", ressaltou ele, antes de chamar Paulo Vieira e Juliana Paes ao palco.

Na web, os fãs não deixaram a novidade passar batido e Mion foi bastante elogiado. "Começou a nova era do #Caldeirão com Marcos Mion", destacou um internauta. "O homem mais feliz do Brasil estreou hoje na Globo, no ''Caldeirão''", escreveu outro. "A união Marcos Mion e Paulo Vieira era tudo o que precisávamos na vida e nem sabíamos", postou um terceiro.