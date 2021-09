Nadja Pessoa participa do Ilha Record - Reprodução

Nadja Pessoa participa do Ilha RecordReprodução

Publicado 05/09/2021 11:09

Rio - O episódio deste sábado (4), do Ilha Record trouxe uma grande reviravolta que rendeu muito bate boca entre os participantes.

O exilados tiveram a última chance de interferir no jogo nesta temporada. Em mensagem trazida pelo guardião, os habitantes do exílio puderam eliminar um dos exploradores da Vila, com exceção de Pyong Lee e Laura Keller, detentores dos maiores números de mapas. A escolhida para sair da Vila foi Nadja Pessoa.

Lucas Selfie ficou encarregado de buscar a nova exilada. Na despedida rolou troca de farpas entre Valesca Popozuda e Nadja, que deixou seus mapas para o aliado, Pyong Lee.