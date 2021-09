Luciano Huck - Reprodução

Publicado 05/09/2021 17:27 | Atualizado 05/09/2021 17:58

Rio - Menos de duas horas antes da estreia de Luciano Huck no "Domingão", algo improvável aconteceu: a interrupção do jogo entre Brasil e Argentina pela Avisa devido o descumprido de normas contra a pandemia pela seleção vizinha. Minutos depois da paralisação, o apresentador usou o Instagram Stories para falar sobre o acontecido e revelou o medo de precisar tapar o buraco na grade da emissora.

“O que acontece quando você está pra entrar ao vivo depois do jogo e aí o jogo parece que vai ser cancelado. Você fica pensando, será que eu vou entrar antes? Será que o jogo vai voltar? Será que vão botar um filme? Que que vai acontecer? Eu não sei, se alguém souber me avisa por favor. São 16h20 e eu vou estrear antes, vou entrar às 18h mesmo? O que que vai acontecer?”, disse o apresentador.



enquanto isso… luciano huck tá tendo um colapso nervoso nos bastidores da Globo esperando saber se vai entrar mais cedo ou não HAHAHAHAHAHAHAHAHA #BRAxARG #Domingão pic.twitter.com/iBaSfRG3k6 — nico (@niconatv_) September 5, 2021 Por volta das 17h, a emissora optou por encerrar a transmissão comandada por Galvão Bueno e escalar o filme "Círculo de Fogo" para tapar o buraco. Com a exibição do longa, Huck estreia um pouco depois do planejado inicialmente, às 18h40. Por volta das 17h, a emissora optou por encerrar a transmissão comandada por Galvão Bueno e escalar o filme "Círculo de Fogo" para tapar o buraco. Com a exibição do longa, Huck estreia um pouco depois do planejado inicialmente, às 18h40.

Em seguida, o apresentador voltou às redes sociais para ironizar o ocorrido. "Quando me disseram que eu ia estrear no domingo depois de uma batalha de gigantes, eu tinha entendido outra coisa", escreveu ele no Twitter.