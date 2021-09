Luciano Huck na abertura do 'Domingão' - Reprodução/Globo

Publicado 05/09/2021 19:02 | Atualizado 05/09/2021 20:03

Rio - Luciano Huck abriu o novo "Domingão" com mensagem motivacional sobre a atual situação do país e dividiu opiniões na web. A estreia do apresentador nas tardes de domingo da Globo acontece após a saída de Fausto Silva da emissora em junho deste ano, quem Huck prestou homenagem.

"Não tem sido fácil ser brasileiro ultimamente, muitos de nós perderam amigos, familiares e amores para a covid-19,muitos estão sem emprego, e outros tantos sem saber o que comer. A gente se olha no espelho como nação e não vê uma imagem bonita, quase que não se reconhece mais. Mas o Brasil é um país extraordinário e com um povo batalhador, generoso e solidário, com uma enorme capacidade de recomeçar e mudar o destino. Depois de um ano e meio de pandemia, é justamente isso que a gente quer fazer, iluminar novos caminhos e contribuir para transformar a vida das pessoas. Isso sem deixar de levar entretenimento e diversão", disse parte do discurso do apresentador.

No Twitter, não faltaram comentários repercutindo a estreia de Huck e muitos comparam o discurso do programa com uma propaganda política. "Essa introdução do programa do Huck parece até propaganda política", postou um. "Esse #Domingao do @LucianoHuck está digno de um baita primeiro programa eleitoral presidencial", escreveu outro. "O programa do Luciano Huck começou há três minutos e eu já vi cinco pobres chorando", ironizou um terceiro.



Houve quem comparasse o desempenho do novo apresentador dominical com Marcos Mion, que estreou neste sábado no "Caldeirão", antigo programa de Huck. "Depois da alegria do Mion ontem, começou o Domingão Depressão com Huck hoje", escrveeu um.



O apresentador, claro, também recebeu elogios. "Com Luciano Huck, o Domingão ganhou mais um telespectador. Simplesmente demais. Adoro os quadros do bem, histórias de vida e tudo mais", postou uma telespectadora.