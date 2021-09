Ana Maria Braga homenageia Marcos Mion com foto na capa do celular - Globo/Instagram

Publicado 06/09/2021 15:24

São Paulo - O novo contratado da Globo, Marcos Mion, recebeu uma homenagem da apresentadora Ana Maria Braga no Mais Você nesta segunda-feira. Durante o "Caldeirão", o apresentador elogiou Ana no quadro "Isso a Globo Mostra" e até apareceu com uma capinha de celular com uma foto da jornalista.

Para retribuir a homenagem, a apresentadora também fez uma capinha com uma foto do apresentador e fez um convite: "Mion, convidadíssimo para comer um pão de queijo, a mesa está posta. Eu fiquei tão emocionada de encerrar o seu programa com a minha foto no seu celular e mandei fazer uma capinha nova pro meu celular".